Meteoroloji uyardı: Fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel hava tahmin raporuna göre, yurdun Batı Karadeniz kesiminde yarından itibaren fırtına bekleniyor. Meteoroloji, yurttaşları meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı.