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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Doğu Anadolu'da lodosun etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve güneybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Antalya, Mersin, Adana, Karaman, Çankırı ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, doğu kesimlerinde 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde beklenen rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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