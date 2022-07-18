Meteoroloji ve Valilik İstanbul için peş peşe uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminine göre İstanbul'da kuvvetli fırtına görülmesi beklenirken kentin kuzey kesimlerinde de sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valiliği de konuyla ilgili uyarı yaptı.

Kuvvetli fırtına nedeniyle ağaç veya direklerin devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul Valiliği de fırtınanın gece saatlerine kadar etkili olacağını hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

Avrupa'da son yılların en sıcak günleri yaşanırken sıcak hava dalgasının Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminine göre hava sıcaklıklarının yurdun güney doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 - 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. İstanbul'da ise kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılar yapıldı.

MARMARA VE EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Marmara'da rüzgarın 18 Temmuz Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ege'de ise rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, kentte fırtına görülebileceğini hatırlatarak sosyal medya hesabından duyuru yayınladı. Valilikten yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.