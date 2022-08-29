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Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre; 21 ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji'den 21 ile kritik uyarı!

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında olacağı öngörülürken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok il için sağanak etkisi altına girmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu havanın etkisinde olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 2 saat boyunca Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

29 AĞUSTOS 2022 HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 33

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

 

 

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