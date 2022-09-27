  • BIST 3.305,13
  • Altın 972.366
  • Dolar 18.4793
  • Euro 17.8109
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 28 °C
»

Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile Edirne'nin güney, Tekirdağ'ın batı kesimleri, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, akşam saatlerinden sonra Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Trakya kesiminde de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam ve gece saatlerinde Edirne'nin güney ve Tekirdağ'ın batı kesimleri ile Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı27 Eylül 2022 Salı 14:35
  • Olaylı maçla ilgili 6 şüpheli adliyede27 Eylül 2022 Salı 14:31
  • TOKİ, 26 ilde 365 arsayı açık artırmayla satacak27 Eylül 2022 Salı 12:47
  • Çat Barajı'ndaki 'yüzen adalar' karaya oturdu27 Eylül 2022 Salı 12:45
  • Hatay sahillerini temiz tutmak için 8 ayda 692 ton atık topladılar27 Eylül 2022 Salı 12:44
  • Bakan Bilgin duyurdu: EYT'de çalışmalar bitti27 Eylül 2022 Salı 11:10
  • Bakan Bozdağ açıkladı: İsveç heyeti Türkiye'ye geliyor27 Eylül 2022 Salı 11:09
  • Başkentte PKK/KCK operasyonu27 Eylül 2022 Salı 10:23
  • Şanlıurfa'da hava destekli uyuşturucu operasyonunda 86 şüpheliye gözaltı27 Eylül 2022 Salı 10:22
  • Erkılınç: Gazetelerin kaderini matbaa lobisi belirlememeli27 Eylül 2022 Salı 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti