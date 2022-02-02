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Meteorolojiden 56 ile kodlu uyarı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerinde 56 ile kodlu uyarı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojiden 56 ile kodlu uyarı yapıldı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre,

Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

56 ile kodlu uyarı
Meteorolojinin yayınladığı hava durumu tahmin raporuna göre, 56 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.

Turuncu kod verilen iller: Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak.

Hava sıcaklıkları

Hava sıcaklığı, Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İi il hava durumu tahminleri
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor. 11
İzmir: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 13
Adana: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı 3
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 10

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemektedir.
Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.

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