Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

Karaman, Konya, Niğde, Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri için öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Karaman, Konya ve Niğde çevreleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren, Karaman, Konya ve Niğde çevreleri için gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.