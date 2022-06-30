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Meteorolojiden Ankara ve Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir ve Ankara için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteorolojiden Ankara ve Eskişehir için kuvvetli yağış uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bugün Eskişehir'de aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Ankara'daki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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