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Meteorolojiden Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Bartın-Sinop arasında) rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Körfezi ile Doğu Akdeniz'in batısında bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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