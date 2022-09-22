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Meteoroloji'den bir uyarı daha: Beklenen yağış sele dönüştü

İstanbul'da beklenen yağmur gece saatlerinde etkili olmaya başladı. Nevşehir'de sağanak sele dönüştü, evlerin bahçe duvarı yıkıldı. Osmaniye'de ise, fırtına ve sağanak nedeniyle ev, iş yeri ve alt geçitleri su bastı.
Meteoroloji'den bir uyarı daha: Beklenen yağış sele dönüştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları düşüyor. Serin ve yağışlı havanın etkisi altına giren yurtta bugün ve yarın hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek, kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

20 İL İÇİN SARI 4 İL İÇİN TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana, Artvin, Bursa, Giresun, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, K.Maraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Bartın, Sakarya, Zonguldak ve Düzce için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Yağışların, pazar gününe kadar tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ GECE BAŞLADI

Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Gece saatlerinde yağan yağmur sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.

OSMANİYE

Osmaniye'de başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı, suyla dolan cadde ile sokaklar nedeniyle birçok araç mahsur kaldı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

Su dolması nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı.

Araçtakiler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, mahsur kalan minibüs halat yardımıyla sudan kurtarıldı.

NEVŞEHİR

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, Yeniyaylacık köyünde sele yol açtı. Sel köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Kaya parçalarının düştüğü yolda oluşan su birikintileri ulaşımı aksattı.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile köyde çalışma yaptı. Köy muhtarı Ömer Kara, gazetecilere, yağışın ardından oluşan selin bazı alanlara zarar verdiğini belirterek, su şebeke hattında da hasar meydana geldiğini söyledi.

 

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