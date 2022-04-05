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Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için uyarı geldi. Hava durumu tahmin raporuna göre; Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Öte yandan sağanak yağış hafta boyunca etkisini gösterecek.
Meteoroloji'den çok sayıda il için sarı kodlu hava durumu uyarısı

Bahar mevsimine girdiğimiz şu günlerde hava durumu şaşırtmaya devam ediyor. Bir sıcak bir soğuk olan havalar vatandaşı şaşkına çeviriyor. Hal böyle olunca da insanlar dışarı çıkmadan önce bugün hava durumu nasıl olacak, bugün yağmur var mı sorularına cevap arar oldu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

17 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Nisan Salı günü Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şu şekilde:

Amasya, Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya, Muğla, Samsun, Sinop, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük, Düzce

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