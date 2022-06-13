  • BIST 2.529,06
  • Altın 1029.551
  • Dolar 17.2487
  • Euro 18.0679
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 20 °C
»

Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Meteorolojiden Doğu Akdeniz'de şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren Akdeniz'in doğusunda gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yağışların, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde, yarın akşam saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum oluşma riski ile ulaşımda aksamalara karşı uyarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İletişim Başkanlığından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı diplomasi atağı13 Haziran 2022 Pazartesi 10:43
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13 Haziran 2022 Pazartesi 10:43
  • Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:57
  • Kırıkkale'de bir kişinin aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi sonucu 20 kişi yaralandı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:57
  • Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü13 Haziran 2022 Pazartesi 09:32
  • Kira göçü: 4 bin liraya bulan şükrediyor13 Haziran 2022 Pazartesi 09:31
  • Eren Abluka-17 operasyonu başladı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
  • Tokat'ta sağanak sonrası evleri su bastı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:26
  • İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:25
  • Bakan Kurum: Van Tuşba'da meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmaları başladı13 Haziran 2022 Pazartesi 09:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti