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Meteorolojiden doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın Türkiye'nin doğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden doğu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Elazığ, Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Bingöl ile Şanlıurfa'nın doğusu, Muş'un batısı, Van'ın güneyi ve Mardin'in kuzey ve batısında kuvvetli yağmur bekleniyor. Doğunun yüksek kesimlerinde ise yoğun kar olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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