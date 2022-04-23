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Meteoroloji'den haritalı uyarı! İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak var

Bugün İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'nin batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den haritalı uyarı! İstanbul dahil çok sayıda ilde sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sabah saatlerinde İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile Kocaeli'nin batısı ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Isparta'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DOĞUDA 2-5 DERECE ARTIYOR

Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz'de pus, yer yer sis olayı bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Rüzgarın genellikle kuzeyli, kuzeybatı kesimler ile zamanla ülkemiz genelinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu.

İSTANBUL: 20, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

İZMİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

EDİRNE: 23, Parçalı bulutlu.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU
5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

MANİSA: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 28, Az bulutlu ve açık zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu.

HATAY: 31, Az bulutlu ve açık.

MERSİN: 26, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 25, Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu.

KONYA: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

BOLU: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 17, Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli.

TRABZON: 17, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 19, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 19, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 27, Az bulutlu ve açık.

VAN: 15, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 30, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 29, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 30, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 32, Az bulutlu ve açık.

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