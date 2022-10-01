  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Meteoroloji'den hava durumu raporu! Plan yapanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den hava durumu raporu! Plan yapanlar dikkat

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Az bulutlu

ARTVİN °C, 26°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu

KARS °C, 22°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 23°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Isparta'da 830 gram doğan bebeklerini 91 gün sonra kucaklarına aldılar29 Eylül 2022 Perşembe 11:55
  • Bakan Kasapoğlu duyurdu: 100 öğrenciden 92'si yurtlara yerleştirildi29 Eylül 2022 Perşembe 11:23
  • Şehit annesi 78 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendi29 Eylül 2022 Perşembe 09:34
  • Bolu Dağı'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü29 Eylül 2022 Perşembe 09:00
  • Meteorolojiden, Balıkesir'de kuvvetli yağış uyarısı28 Eylül 2022 Çarşamba 16:05
  • Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara için uyarı üstüne uyarı28 Eylül 2022 Çarşamba 09:00
  • Asi Nehri'nde su sümbülü istilası27 Eylül 2022 Salı 16:54
  • 'Kötü koku' yayılan evden 2 kamyon çöp çıktı27 Eylül 2022 Salı 16:50
  • İspanya'da fırtına can aldı27 Eylül 2022 Salı 01:15
  • Ev sahibi olmak isterken dolandırıldılar26 Eylül 2022 Pazartesi 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti