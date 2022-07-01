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Meteorolojiden İç Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu Bölgesi ile Adana ve Mersin için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Meteorolojiden İç Anadolu için sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana'nın ve Mersin'in kuzeyi, Bolu'nun ve Sivas'ın güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yerel kuvvetli olması beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksama, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

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