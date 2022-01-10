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Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve 7 il için kar yağışı uyarısı

Türkiye genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Salı gününden itibaren mevsim normalleri civarına düşecek. Sıcaklığın düşmesiyle Ankara'da ve İstanbul'da kar yağışı görülecek.
Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve 7 il için kar yağışı uyarısı

Yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Ancak yeni hafta ile birlikte soğuk hava dalgası etkili olacak.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava ile birlikte sıcaklıklar hızla düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek. Batı bölgelerde ise mevsim normallerinin birkaç derece altına inecek.

Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışlı hava yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterecek.

Yağışlar çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, doğu Anadolu ve Toroslar'da karla karışık yağmur, kar yağışı şeklinde görülecek

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞLAR

Önümüzdeki 3 gün daha Akdeniz Bölgesi genelindeki yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Çarşamba günü için Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağışlar olacak. Öğle saatlerinden sonra ise yağışlar karla karışık yağmur ve kara dönecek.

ANKARA VE İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Yeni haftada üç büyükşehirde de yağış bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklık 4 derece olacak. Kentte Çarşamba ve Perşembe günü kar ve karla karışık yağmur yağacak.

Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ise yeni haftayla birlikte düşecek. Başkentte Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor. Yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların perşembe günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

7 İL İÇİN UYARI

Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş için gök gürültülü sağanak yağış için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm bölgeler yağışlı. Toroslar ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar var. Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'de yağışlar kuvvetli, sıcaklıklarda değişim yok” dedi. Kar yağışı ile ilgili tarih veren Prof. Dr. Şen, “12 Ocak Çarşamba günü kar Marmara'dan giriş yapacak görünüyor. Sıcaklıklar 10 C düşecek. İstanbul da çarşamba günü kar olabilir. Perşembe günü Anadolu’ya kayar” dedi. 

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