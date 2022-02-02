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Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre, İstanbul'da devam eden sağanağın, Avrupa Yakası'ndan başlayıp, zamanla il genelinde etkisini arttırarak, kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise bu akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi öngörülüyor.

Uyarıda, kuvvetli yağışlar nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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