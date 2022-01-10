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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, 11.01.2022 Salı günü ilk saatlerden itibaren Marmara’nın batısında etkisini arttırması beklenen rüzgarın; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 50-80 km/saat hızında fırtına, zamanla Çanakkale ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde 60-90 km/saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Perşembe günü etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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