  • BIST 2.175,51
  • Altın 933.473
  • Dolar 14.8296
  • Euro 16.2819
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 2 °C
»

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.
Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 6, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 18, Az bulutlu.

KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 14, Az bulutlu.

DENİZLİ: 15, Parçalı az bulutlu.

MANİSA: 16, Parçalı az bulutlu.

ADANA: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

HATAY: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 6, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KAYSERİ: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 7, Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

BOLU: 6, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

KASTAMONU: 5, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı.

ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

SAMSUN: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu.

TRABZON: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.

RİZE: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 11, Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu.

VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

GAZİANTEP: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİİRT: 8, Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

ŞANLIURFA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin 2025'de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak26 Mart 2022 Cumartesi 08:56
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat Yeni Havalimanı'nın açılışını yaptı26 Mart 2022 Cumartesi 08:15
  • Türkiye ve dünya gündemi26 Mart 2022 Cumartesi 07:45
  • Büyükelçi Göktaş'a, 'Vatikan Devlet Nişanı' verildi25 Mart 2022 Cuma 18:48
  • Erdoğan: Türkiye, hayat pahalılığı sorununu kısa sürede aşacaktır25 Mart 2022 Cuma 17:49
  • Kapıkule'de yurt dışına kaçırılmak istenen 15 bin 751 parça tarihi eser ele geçirildi25 Mart 2022 Cuma 16:40
  • Rus şirket, Türkiye dahil 17 ülkeye uçuşları yendiden başlatıyor25 Mart 2022 Cuma 16:28
  • Diyarbakır'da iş yerinde 10 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin rapor hazırlandı25 Mart 2022 Cuma 16:08
  • Yozgat'ta 1665 adet tarihi eser ele geçirildi25 Mart 2022 Cuma 15:51
  • Kayseri'de 'Miçing ayini' yapıldı25 Mart 2022 Cuma 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti