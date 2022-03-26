Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Malatya, Elazığ, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Amasya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Adana ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 6, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

İSTANBUL: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 18, Az bulutlu.

KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 14, Az bulutlu.

DENİZLİ: 15, Parçalı az bulutlu.

MANİSA: 16, Parçalı az bulutlu.

ADANA: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

HATAY: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 6, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KAYSERİ: 4, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA: 7, Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

BOLU: 6, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

KASTAMONU: 5, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur kar yağışlı.

ZONGULDAK: 8, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

SAMSUN: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu.

TRABZON: 10, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu.

RİZE: 10, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 11, Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu.

VAN: 4, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu.

GAZİANTEP: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİİRT: 8, Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu.

ŞANLIURFA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.