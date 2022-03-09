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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, İç Anadolu, Marmara'nın güneyi ile doğusu ve Karadeniz kıyıları için kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu'nun doğusunda beklenen yağışların yarın akşam saatlerinden itibaren Kayseri, Sivas, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyinde, Balıkesir'in ve Bursa'nın kuzeyinde deniz etkili kar sağanakları ile Bilecik çevrelerinde, Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Kırklareli'nin batısında yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışının olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak yağışların ise kuvvetli kar (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması öngörülüyor.

Meteorolojik uyarıda, meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgar ile birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ege Bölgesi ve Antalya için zirai don uyarısı
Öte yandan tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege Bölgesi ile Antalya'da yarın akşam saatlerinden 16 Mart Çarşamba günü sabah saatlerine kadar hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Çiftçilerin ve ilgililerin belirtilen uyarılar konusunda tedbirli olması istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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