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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Sakarya çevreleri için sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Sakarya çevreleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre, Batı Karadeniz'de süren yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırıp yarın gece saatlerine kadar, Batı Karadeniz genelinde çok kuvvetli, Karabük, Zonguldak, Düzce ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç ve batısında yer yer şiddetli, Bartın çevreleri, Kastamonu'nun kuzeyi, Karabük'ün kuzey ve batısı, Sinop'un batısı, Zonguldak'ın iç kesimleri ile Düzce'nin batısında yer yer aşırı olması bekleniyor.

Orta Karadeniz'de bu gece ilk saatlerden itibaren beklenen yağışların yerel kuvvetli, Tokat'ın güneyi, Amasya'nın batısında çok kuvvetli, Çorum'un kuzey ve batısı ile Samsun'un batısında ise yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak yağışların yerel kuvvetli, Çankırı'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale'nin kuzeyi ve Yozgat'ın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Sakarya çevrelerinde yarın öğleden itibaren etkisini gösterecek yağışların Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya'nın kuzey ve doğusunda yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, yağışlar nedeniyle yaşanacak sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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