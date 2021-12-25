Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Son dakika haberine göre hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI 50 KM'Yİ BULUYOR
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA -6°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -8°C, 1°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, 2°C
Az bulutlu
KONYA -9°C, -2°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BOLU -8°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -7°C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 5°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 3°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Sabah saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına; Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısında 2,0 ila 3,0 m, Batı Karadeniz’in doğusunda yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan, kıyı kesimleri zaman zaman güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: iyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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