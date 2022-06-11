Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son açıklamaya göre; yaz sağanakları bugün etkisini daha da artıracak. Şiddetli ve ani yağışlara karşı uyarı yapılırken; söz konusu yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yollar çöküyor, cadde ve sokaklar göle dönüyor. Türkiye, yaz sağanaklarıyla mücadele ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan haftalık değerlendirme raporuna göre; yurdun birçok yerinde şiddetli ve ani yağışlar bekleniyor.

Birçok yer için su taşkını ve sel uyarıları da veriliyor.



11 HAZİRAN 2022 HAVA DURUMU TAHMİNİ

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışların: Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Burdur, Isparta, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan çevreleri ıle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Ege Bölgesi’nin güneyi (Muğla, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar), Batı Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur) ile Konya ve Karaman çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (50- 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) beklendiğinden,

ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte Meteoroloji'nin il il değerlendirmesi

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerine kadar kuvvetli olması,

Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması,

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması

Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması,

Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kuzeybatı kesimlerinde (Korkuteli, Elmalı, Döşemealtı çevreleri) kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı