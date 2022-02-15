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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberine göre Marmara Bölgesinde hava az bulutlu. Sıcaklık İstanbul'da 9 derece olarak ölçülüyor.
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması

Türkiye'nin doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu bir gökyüzü görülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus etkili olabilir. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyrediyor. Denizlerde kuvvetli bir rüzgar yok. Çoğunlukla orta kuvvet ve altında esmesi bekleniyor.

MARMARA

Marmara Bölgesinde hava az bulutlu. Sıcaklık İstanbul'da 9, Edirne'de 12 derece ölçülüyor. Çarşamba günü bölgede parçalı bulutlar görülecek, sıcaklık da birkaç derece yükselecek.İstanbul hava durumu
İstanbul hava durumu

EGE

Ege Bölgesinde de az bulutlu bir gökyüzü var. İç kesimlerde sis etkili olacak. Sıcaklık İzmir'de 13, Afyonkarahisar'da 6 derece.

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık bölgede en yüksek 17-18 derecelerde ölçülüyor. Çarşamba ve perşembe günü sıcaklığın da gökyüzünün de durumunun benzer olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesinde önümüzdeki üç günlük dönemde sis etkili. Sıcaklık Kayseri'de 5, Sivas'ta 2 derece ölçülüyor. Gece ise sıfırın altında 5-6 derecelere kadar düşüyor.

KARADENİZ

Karadeniz Bölgesinde hava çok bulutlu. Sıcaklık bölge genelinde 5 ila 10 derece aralığında salınıyor. Çarşamba günü sıcaklık pek değişmiyor ancak güneş daha fazla görülüyor.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık Kars'ta 1, Malatya'da 7 derece. Gece ise bölge genelinde sıfır derecenin altında seyrediyor. En düşük eksi 13 dereceye kadar iniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık Gaziantep'te 15, Şanlıurfa'da 17 derece ölçülüyor. Çarşamba ve perşembe günü ise güneş daha fazla görülecek.

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