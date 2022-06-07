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Meteoroloji'den uyarı: İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kent için yağış alarmı

Meteoroloji'den yapılan açıklamda; İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den uyarı: İstanbul ve Ankara dahil çok sayıda kent için yağış alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere Batı Karadeniz ile Göller Yöresi, Antalya, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı görülmesi beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme ve ulaşımda aksamalar ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Kuvvetli yağışa karşı Ankara Valiliği şu uyarıda bulundu:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 7 Haziranı Salı günü ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İSTANBUL'DA SAĞANAK ARALIKLARLA ETKİLİ OLUYOR

Sağanak yağış İstanbul'da da etkili oluyor. Yağış gün içinde de aralıklarla devam edecek.

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