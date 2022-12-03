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Meteoroloji'den yeni uyarı: Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya yağış uyarısı yaptı. Yağışlar, Doğu Anadolu'da kar yağışı şeklinde olacak.
Meteoroloji'den yeni uyarı: Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimlerinin az bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Yozgat ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA KAR

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu.
İSTANBUL: 13, Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
İZMİR: 17, Parçalı bulutlu.
KOCAELİ: 14, Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı.
EDİRNE: 11, Çok bulutlu.
MUĞLA: 17, Parçalı bulutlu.
ADANA: 22, Az bulutlu.
ANTALYA: 22, Parçalı bulutlu.
MERSİN: 23, Az bulutlu.
ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu.
KAYSERİ: 12, Parçalı ve az bulutlu.
KONYA: 12, Parçalı ve az bulutlu.
BOLU: 10, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 9, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
SİNOP: 15, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.
RİZE: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
AĞRI: 7°, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
ERZURUM: 6, Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı.
VAN: 7, Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.
DİYARBAKIR: 17, Az bulutlu.
GAZİANTEP: 18, Az bulutlu.
MARDİN: 16, Az bulutlu.
ŞANLIURFA: 18, Az bulutlu.

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