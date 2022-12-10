Meteoroolji'den hava durumu açıklaması: Hafta sonu kuvvetli geliyor

İstanbul ve bütün Marmara bölgesi başta olmak üzere Ege ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetli lodosun etkili olması bekleniyor. Şiddetli rüzgar ise ardından yağışı da sürükleyecek.