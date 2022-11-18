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Metil alkolde her yudum ölüme daha çok yaklaştırıyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, "Metil alkolün yaklaşık 1-2 kaşık kullanılması dahi görme fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesine yol açar." ifadelerini kullandı.
Metil alkolde her yudum ölüme daha çok yaklaştırıyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, metil alkol alan kişide görme fonksiyonlarının kaybedilmesinin yanı sıra bağırsak sistemi ve karaciğer fonksiyonunun bozulması ile böbrek yetmezliğine yönelik toksik etkilerin 6-8 saatte ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine, sahte içki tüketen kişilerin sıkça metil alkol zehirlenmesi şikayetiyle acil servislere başvurduğunu söyledi.

Metin alkolün genellikle sanayide kullanıldığını vurgulayan Yüzbaşıoğlu, "İyi bir kimyacı değilseniz metil ile içkide kullanılan etil alkolü ayırt etme şansınız yok. Metil alkolden hazırlanmış içkiler, kokusundan, renginden veya tadından ayırt edilemiyor." dedi.

Yüzbaşıoğlu, metil alkol zehirlenmesinin farklı belirtilerle ortaya çıkabildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Metil alkol, kanımızda ve karaciğerimizde parçalandıktan sonra ortaya çıkan maddeler, vücudumuzun tüm sistemlerine zarar vermek istiyor. Kişinin bilincinin kapanması veya uykuya meyilli olması, baş ağrısı, sara nöbetleri ve görme problemleri yaşaması metil alkol zehirlenmesini gösteriyor. Görme fonksiyonlarında kalıcı bozulmanın yanı sıra bağırsak sisteminin ve karaciğer fonksiyonunun bozulması ile böbrek yetmezliğine yönelik toksik etkiler ortaya çıkacaktır. Metil alkol alan kişide bu şikayetler 6-8 saatte görülebilir."

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ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Metil alkol zehirlenmesinde erken müdahalenin önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, tedavi sürecinin uzun ve zorlu olabileceğini aktardı.

Yüzbaşıoğlu, metilin en ufak kullanımının bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çekerek, "Metil alkolün yaklaşık 1-2 kaşık kullanılması dahi görme fonksiyonlarının tamamen kaybedilmesine, bu seviyenin üzerine çıkılması ise ölüme yaklaşılmasına yol açar. Halk arasında 'bir duble' olarak tabir edilen içki bile ölüm için yeterlidir. Dolayısıyla zehirlenmelerde ilk bardağın dahi ölümle sonuçlanabileceğini bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Sahte içkiden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yüzbaşıoğlu, metil alkol zehirlenmesi hasarlarının giderilmesinin zor olduğuna işaret etti.

Yüzbaşıoğlu, normal içki ile sahtesinin karıştırılmasının tehlikeli olduğunu belirterek, "Kişiler, sahte içkinin yanında normal içkiyi kullandığında 'panzehrini' almış gibi görüyorlar ama durum böyle değil. Bu şekilde hastalığı saklasalar da bir süre sonra toksik etkiler daha şiddetli oluyor. Hastalar, acil servislere daha geç geldiği için geç tedaviye bağlı olarak daha kalıcı hasarlarla karşı karşıya kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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