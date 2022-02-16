  • BIST 2.048,35
  • Altın 806.86952
  • Dolar 13.6152
  • Euro 15.4728
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 3 °C
»

Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' iddianamesi kabul edildi

Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesi Gürcan hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından düzenlenen iddianame kabul edildi.
Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' iddianamesi kabul edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 6 Ocak'ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için iddianameyi iade etti.

Bunun üzerine Başsavcılık, Metin Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını, Milli Savunma Bakanlığından sordu. Bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianame, ikinci kez mahkemeye gönderildi.

İncelemeyi tamamlayan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. 

Yayın yasağı alındı
Öte yandan mahkeme, Metin Gürcan'ın yargılanacağı "casusluk" davasına ilişkin yayın yasağı kararı da aldı.

İki ayrı suçtan müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talep edilen Gürcan, 30 Mart'ta Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Gürcan'a ilişkin haberler üzerine mahkeme, yayın yasağı kararı alarak, durumu RTÜK'e bildirdi.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeden, yargılamanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme, bu talebe ilişkin kararını ilk duruşmada açıklayacak.

Soruşturma süreci
Sanık Metin Gürcan, soruşturma kapsamında 29 Kasım 2021'de tutuklandı. Gürcan hakkında hazırlanan ilk iddianame, casusluk kapsamında verildiği iddia edilen bilgilerin yetkili kurumlar tarafından gizli olup olmadıklarına ilişkin rapor ya da bilirkişi tespiti olmadığı için iade edilmişti.

Bunun üzerine Başsavcılık, Gürcan ile yabancı diplomatlar arasında geçen görüşme içeriklerinin gizli olup olmadığını, Milli Savunma Bakanlığından sormuş ve Bakanlığın raporunun ardından yeniden düzenlenen iddianameyi mahkemeye göndermişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY Teknik AŞ, "Boeing 787 Dreamliner"ın üs bakımını başarıyla gerçekleştirdi16 Şubat 2022 Çarşamba 15:51
  • İngiltere Savunma Bakanı Wallace: Rusya ayağını gazdan çekmedi16 Şubat 2022 Çarşamba 15:37
  • Avrupa Konseyi yetkilileri Ukrayna'daki durumdan "derin endişe" duyuyor16 Şubat 2022 Çarşamba 15:36
  • Lavrov: Batı'nın Ukrayna etrafındaki histerisi, bizi derin şaşkınlığa uğratıyor16 Şubat 2022 Çarşamba 15:36
  • Rusya, ilhak edilen Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı16 Şubat 2022 Çarşamba 15:35
  • Bakan Çavuşoğlu: Covid-19 testim pozitif çıktı16 Şubat 2022 Çarşamba 15:04
  • Macar Büyükelçi Matis: Önümüzdeki seneler boyunca Avrupa ekonomisinin motoru V4 ülkeleri olacak16 Şubat 2022 Çarşamba 14:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Elektrik faturaları) Kabine toplantısında görüşeceğiz16 Şubat 2022 Çarşamba 14:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vefat eden Arif Şentürk için taziye mesajı16 Şubat 2022 Çarşamba 14:05
  • İçişleri Bakanı Soylu: Artık terörün bir kırıntısını bile yurt içinde taşımayacağız16 Şubat 2022 Çarşamba 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti