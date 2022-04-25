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Metin Öztürk: Görüştüğümüz 2-3 hoca var!

Galatasaray 'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, GS TV'de açıklamalarda bulundu.
Metin Öztürk: Görüştüğümüz 2-3 hoca var!

Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk açıklamalar yaptı

Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"10 tane kiralıktan dönecek oyuncumuz var. Yeni transferler kadar önemli. Sayın Domenec Torrent, bir rapor verecek ve hangi oyuncuların satılıp satılmayacağına karar vereceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız, futbolcuları değerlendiremiyoruz. Değerlendirme yapıp, ihtiyaç olan bölgelere takviye yapacağız."

"Torrent'i göndermeye gelmiyoruz"

"Bütçe bizim ikincil konu. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Torrent'in bizi ikna etmesi lazım. Tazminat konusunu değerlendireceğiz. Torrent kariyerli bir hoca, tartışmaya gerek yok. Bizim için Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olmalı."

"Hocamızla devam etmezsek, görüştüğümüz 2-3 isim var"

"Faruk Süren başkanın dediği gibi, üçüncülük bizim için sonunculuktur. Torrent'i göndermeye gelmiyoruz. Hocamızla devam etmezsek, görüştüğümüz 2-3 isim var."

"Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız"

"Burada önemli olan yatırımı doğru yapmak. Gomis'ten Falcao'ya olan süreçte 50 milyon Euro'ya yakın bir tutarı kaybettik. Eski yönetimleri eleştirmek istemiyorum. Bir de Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Geriye dönüp baktığınızda acayip bir kaynak israfı var."

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