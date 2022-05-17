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Metroda bıçakla tehditte güvenlik görevlisine 'görevi ihmal' davası

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda, Senanur Damgacı'nın saldırgan Emrah Yılmaz tarafından bıçakla tehdit edildiği olayda, metro güvenlik görevlisi Okan Beşikçi hakkında 'Görevi ihmal' suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Metroda bıçakla tehditte güvenlik görevlisine 'görevi ihmal' davası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan Emrah Yılmaz'ın Huzurevi Metro İstasyonunda turnikelerden geçtikten sonra metal kapı dedektöründen giriş yaptığı sırada güvenlik kabininde olması gereken Okan Beşikçi'nin yerinde olmadığı belirtildi. Güvenlik kabininin boş olması nedeniyle, bıçakla geçen Emrah Yılmaz'ın durdurulamadığı belirtilen iddianamede, Okan Beşikçi'nin turnikelerin yanında elinde bulunan cisimle meşgul olduğu bildirildi. İddianamede incelenen kamera görüntülerinde şüpheli metro görevlisinin elinde ya da güvenlik masası üzerinde el dedektörünün de olmadığı vurgulandı. İddianamede, Bostancı istasyonunda duran trenden inen yolcuların bilgilendirmesi üzerine olayı ilk olarak öğrenen özel güvenlik görevlisi Ünal Aygenoğlu ile sorumlu güvenlik şefi Ahmet Küçük'ün de ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Her iki metro görevlisi ifadelerinde, istasyonlarda turnikelerden geçen yolcuların ilk olarak kapı dedektörlerinden geçtikleri, sinyal vermesi halinde durduklarını belirttiler. Kapının sinyal vermesi halinde yolcular ve üzerlerindeki eşyaların bu kez el dedektörleri ile arandıkları bildirildi. Olayda kapı dedektörünün ışığının yanmasına rağmen, güvenlik görevlisinin kapı önünde durmayarak görevini ihmal ettiği ve bıçaklı saldırganın girmesine engel olmadığı da meslektaşları tarafından ifade edildi. 

ÜST SINIRDAN 2 YEVMİYE CEZASI VERİLDİ 

Bilirkişi raporunun da görevi ihmal suçunu ortaya koyduğu belirtilen iddianamede, şüpheli Okan Beşikçi'nin idari olarak da üst sınırdan 2 yevmiye ile cezalandırıldığı vurgulandı. Okan Beşikçi'nin ifadesinde, saldırgan Emrah Yılmaz'ın normal yolcular gibi kartını basarak turnikelerden geçtiği, metal kapı dedektörünün hiçbir şekilde bıçağa duyarlı olmadığı ve sinyal vermediğini ileri sürdü. Beşikçi, cihaz sinyal vermiş olsaydı saldırganı durdurabileceğini belirterek, HES kodu uygulaması yaptığı için turnikelerin yanında durduğunu savundu. Beşikçi suçlamayı kabul etmediğini söyledi. 

CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİ KIRMIZI SİNYALİ GÖRMEDİ 

İddianamede, Okan Beşikçi'nin savcılık ifadesinde HES kodu uygulaması yaptığını söylemesine rağmen, disiplin soruşturmasında annesinin sağlık sorunları nedeniyle telefon görüşmesi yaptığını ifade ettiği vurgulandı. Şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı belirtilen iddianamede, görev yapması gereken yerde bulunmadığı, cep telefonuyla ilgilendiği için cihazın kırmızı sinyal verdiğini görmediği bildirildi. Kamera görüntülerinden açıkça anlaşıldığı şekilde metro görevlisi Okan Beşikçi'nin, Emrah Yılmaz kapı dedektöründen giriş yaptığı sırada güvenlik kabininde olması ve sinyal üzerine gerekli işlemleri yapması gerekirken, görev yerinde bulunmayarak sorumluluğunu yerine getirmediği ifade edildi. İddianamede, şüpheli metro görevlisinin yolcuların can ve mal güvenliğini sağlama konusunda görevinin gereklerini yapmakta ihmal gösterdiği tespiti yapılarak, 'Görevi ihmal' suçundan yargılanması istendi.     

Kaynak: Haber Kaynağı
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