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Metruk evin çöken duvarının altında kalan Muhammed öldü, kuzeni yaralandı

MALATYA'da, boşaltılan metruk evde çöken duvarının altına kalan Muhammed Dağır (10) yaşamını yitiridi, aynı ismi taşıyan kuzeni Muhammed Dağır (10) ise yaralandı.
Metruk evin çöken duvarının altında kalan Muhammed öldü, kuzeni yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzey Sokak içerisinde ağır hasarlı olması nedeniyle bir süre önce boşaltılan tek katlı müstakil evin içerisindeki demirleri söktüğü iddia edilen Suriye uyruklu Muhammed Dağır ile aynı ismi taşıyan kuzeninin üzerine duvar çöktü. 2 çocuk enkaz altında kalırken çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Dağır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kuzeni Muhammed Dağır ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Muhammed Dağır'ın cenazesi olay yeri incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yaşanan olayı görenler ise büyük bir gürültü ile binanın çötüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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