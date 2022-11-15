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Mevzuat çalışmalarında söz sırası internet haber sitelerinde

Basın İlan Kurumu, yürütülen mevzuat çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2023’ten itibaren resmi ilan yayınlamaya başlayacak internet haber sitelerinin temsilcileri ile toplantılarına başladı.
Mevzuat çalışmalarında söz sırası internet haber sitelerinde

Basın İlan Kurumu (BİK), Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği başta olmak üzere, mevzuatın Kanuna uygun hale getirilmesine ilişkin çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Geçtiğimiz eylül ayında Bursa, İzmir, Konya, Ankara, Samsun, Trabzon, Malatya, Van, Diyarbakır, Adana ve İstanbul’da bölge toplantıları düzenleyerek gazete sahipleri ve temsilcileri ile bir araya gelen BİK, sahada paylaştığı ve topladığı bilgilerle yasa çalışmalarına önemli katkı sundu.

800’ü aşkın gazete temsilcisinden yazılı ve sözlü görüş alarak mevzuat hazırlama sürecinde değerlendiren ve kanun değişikliği teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından Afyonkarahisar’da müdürlerini toplayan BİK, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik öngören taslak çalışmayı yazılı hale getirdi.

İnternet haber sitelerinin süreli yayın sayılmaları ve gelecek nisan ayında ilk kez resmi ilan yayınlamaya başlayacak olmaları, Kurumun sorumluluk alanını genişletirken internet haber sitelerine de maddi kaynak sağlanmasının önünü açtı. İnternet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını kazanmaları ise tıpkı gazete ve dergilerde olduğu gibi belirli kurallara tabi.

Bu nedenle BİK, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğine son şeklini vermek üzere paydaş halkasına yeni eklenen internet haber siteleri ile bugünden başlamak üzere hafta boyunca art arda toplantılar gerçekleştirecek.

Dinlenmeyen gazete ve haber sitesi kalmayacak

BİK üst yönetimi, ilk olarak bugün yüksek tirajlı gazetelerin internet sitesi temsilcileri ile Genel Müdürlük binasında bir araya geldi. Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın selamlama konuşması ile başlayan ve Genel Müdür Yardımcısı Mesut Onat’ın başkanlığında devam eden toplantıda, internet haber sitesi temsilcilerinin sürece dair görüşleri dinlendi, mevzuatta yapılacak düzenlemelere ilişkin önerileri not edildi.

Aynı heyet daha sonra Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, İstanbul ve Kocaeli illerinde yayınlanan gazetelerin internet sitesi temsilcilerinin katılımıyla iki ayrı oturumda uzaktan erişim toplantıları gerçekleştirdi. Yarın ise gazetesi bulunmayan yüksek ziyaretçi trafiğine sahip internet haber sitelerinin temsilcileri ile buluşulacak. Ardından Van, Bitlis, Hakkari, Kars, Ağrı, Iğdır, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yayınlanan gazetelerin internet sitesi temsilcileri ile iki ayrı toplantı yapılacak.

BİK, çarşamba gününden başlayarak cuma akşamına kadar Bursa, Diyarbakır, Adana, Malatya, Konya, İzmir, Ankara ve Samsun Müdürlüklerinin koordinasyonunda düzenlenecek toplantılarda, geriye kalan 63 ildeki gazetelere ait internet haber sitelerinin görüşlerini almayı tamamlayacak.

Toplantıların ardından Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, tüm paydaşların görüşleri alınmış olarak ilgili taraflara sunulacak. Alınan geri bildirimlerle nihai şekli verilen Yönetmelik, Yönetim Kurulu teklifi olarak Şubat 2023’te BİK Genel Kurulu’na arz edilecek.

Yönetmelik, Genel Kurul’da kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Erkılınç: Açık kapı politikamızı sürdürüyoruz

Düzenlenen toplantıları değerlendiren Genel Müdür Cavit Erkılınç, “Bölge toplantılarında gazetelerimize, onlarla istişare etmeden hiçbir karar almayacağımızın sözünü vermiştik. Yasanın çıkmasının ardından mevzuat çalışmalarımıza hız verirken gazetelerimizin internet haber sitelerine ilişkin görüşlerini almayı ihmal etmiyoruz. Hafta boyunca Türkiye genelindeki tüm gazetelerimize ulaşmaya çalışacağız. Elbette gazetelerimizin kazanılmış haklarının muhafazası bizim önceliğimiz. Diğer taraftan gazetesi bulunmayan fakat önemli sayıda takipçisi olan internet haber sitelerini önemsiyor ve dikkate değer buluyoruz. Yine onlardan gelen talepleri de dinleyeceğiz. Çünkü belirli bir süre sonra onların içinden süreli yayın kapsamına alınanlar olacak. Kısacası; açık kapı politikamızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

 

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