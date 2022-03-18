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Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
Mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği 7 saatlik çabayla hastaneye kaldırıldı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan anne ve bebeği, sağlık ekiplerinin 7 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.
18 Mart 2022 Cuma 10:14
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.