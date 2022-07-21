  • BIST 2.525,20
  • Altın 955.687
  • Dolar 17.593
  • Euro 17.9964
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

MGK bugün toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Beştepe’de gerçekleştirilecek toplantıda bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları ele alınacak.
MGK bugün toplanacak

Terörle mücadele operasyonları, Karadeniz'den tahıl ihracı, İsveç ve Finlandiya ile mutabakat ve diğer güvenlik konuları...

Milli Güvenlik Kurulu, 2 aylık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenecek toplantının öne çıkan gündemi terörle mücadele.

YURT İÇİ VE SINIR ÖTESİNDEKİ TERÖR OPERASYONLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin genişletilmesi üzerinde durulacak. Bölgedeki terör varlığına yönelik yeni sınır ötesi harekatla ilgili hazırlıklar konuşulacak.

MGK toplantısında yurt içindeki Eren Abluka operasyonları ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe operasyonlarında gelinen son durum da görüşülecek. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadelede atılacak adımlar değerlendirilecek.

TAHIL KRIZI ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gündemdeki bir diğer konu Karadeniz'de tahıl koridoru planı olacak. Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı tahıl krizinin çözümü için İstanbul'da gerçekleştirilen zirve de dahil yürütülen temaslar ele alınacak. Bu konuda izlenecek yol haritası konuşulacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İLE İMZALANAN MUTABAKAT ELE ALINACAK

Ve NATO'nun genişleme süreci...

MGK toplantısında İsveç ve Finlandiya ile imzalanan mutabakat ile ilgili değerlendirmeler yapılacak. Geride kalan 1 aylık sürede iki ülkenin mutabakattaki maddelere uyup uymadığına bakılacak. Irak, Libya, Kafkasya, Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de masada olacak
GÜNCEL100 kaymakam adayı alınacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li Altay, sağlık çalışanlarını kabul etti20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD şu anda Fırat'ın doğusunu terk etmek durumunda20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:39
  • Akşener: Fındık 74 lira olmalı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:32
  • Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:10
  • Bakan Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:04
  • İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle İstanbul Havalimanı yolcuları yolda kaldı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:02
  • Samsun'da ağustosta hasadı yapılacak ayçiçekleri açtı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:02
  • PKK/YPG yandaşları Finlandiya'da sokağa çıktı20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:30
  • Hakkari'de yaylada silahlı kavga: 4 ölü20 Temmuz 2022 Çarşamba 13:29
  • MİT'ten nefes kesen operasyon: PKK'lı Savaş Çelik yakalandı!20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti