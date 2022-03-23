MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemi Rusya-Ukrayna krizi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleşiyor.

Toplantının ana gündem maddesi Ukrayna-Rusya savaşı olacak.

Terörle mücadelede gelinen son durum da ele alınacak.

Bölgesel gelişmeler de MGK toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında Kafkasya'daki gelişmeler görüşülecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.