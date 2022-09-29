  • BIST 3.198,16
  • Altın 984.924
  • Dolar 18.5261
  • Euro 17.9466
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

MGK toplantısı sona erdi! Kritik bildiri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yaklaşık 4 saat süren MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride Yunanistan ve ABD'ye net mesaj verildi.
MGK toplantısı sona erdi! Kritik bildiri yayımlandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 16.45'te başlayan toplantı 4 saat sürdü.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

MGK'da Yunanistan'ın son dönemde artan kışkırtıcı eylerimleri ele alındı. MGK bildirisinde, "Milletimizin hak ve menfaatleri için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeyecektir" denildi.

Toplantıda ABD'nin GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararından geri dönmesi çağrısı yapılırken, çöküş sürecine giren PKK/KCK'nın yurt içinde ve dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

MGK bildirisinde öne çıkanlar şu şekilde;

* Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

* Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.

* Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

* PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık, başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurt içinde yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

ERMENİSTAN HATIRLATMA

* Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.

ABD'YE 'GKRY' ÇAĞRISI

* ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz'de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

* Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bartın’da arazi katliamı!28 Eylül 2022 Çarşamba 16:43
  • Tapuda yeni dönem28 Eylül 2022 Çarşamba 16:43
  • Yerli şeker pancarı tohumunda hedef ihracat28 Eylül 2022 Çarşamba 16:32
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kurtuluş, öze dönmekte28 Eylül 2022 Çarşamba 16:29
  • Şehit Enes Bıyık için evinin önünde helallik alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 16:24
  • Gaziantep'te PKK operasyonu: 2 gözaltı28 Eylül 2022 Çarşamba 16:21
  • Derbinin hakemi belli oldu28 Eylül 2022 Çarşamba 15:17
  • Saldırı hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi28 Eylül 2022 Çarşamba 14:44
  • Kuzey Kore balistik füze fırlattı28 Eylül 2022 Çarşamba 13:55
  • Ardahan Valisi Öner: Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlamış olacağız28 Eylül 2022 Çarşamba 13:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti