MGK toplantısı sona erdi! Kritik bildiri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yaklaşık 4 saat süren MGK toplantısının ardından yayımlanan bildiride Yunanistan ve ABD'ye net mesaj verildi.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de saat 16.45'te başlayan toplantı 4 saat sürdü.

Toplantıda, ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları ile göreve getirilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ilk kez yer aldı.

MGK'da Yunanistan'ın son dönemde artan kışkırtıcı eylerimleri ele alındı. MGK bildirisinde, "Milletimizin hak ve menfaatleri için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina edilmeyecektir" denildi.

Toplantıda ABD'nin GKRY'ne yönelik silah ambargosunu kaldırma kararından geri dönmesi çağrısı yapılırken, çöküş sürecine giren PKK/KCK'nın yurt içinde ve dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşüldü.

MGK bildirisinde öne çıkanlar şu şekilde;

* Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

* Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.

* Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

* PKK/KCK-PYD/YPG-SDG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık, başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş; çöküş sürecine giren PKK/KCK terör örgütünün yurt içinde yurt dışında tevessül edebileceği eylemlere karşı alınacak ilave tedbirler görüşülmüştür.

ERMENİSTAN HATIRLATMA

* Ermenistan, Azerbaycan'a yönelik kışkırtıcı eylemleri sebebiyle kınanmış, Ermenistan yönetimine kendisine sunulan barış fırsatını değerlendirmesi ve tüm ahdi yükümlülükleri yerine getirmesi sorumluluğu hatırlatılmıştır.

ABD'YE 'GKRY' ÇAĞRISI

* ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı değerlendirilmiş; Doğu Akdeniz'de barış ve dengeyi menfi yönde etkileyecek ve müttefiklik ruhuna da aykırı olan bu karardan dönülmesi çağrısında bulunulmuştur.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

* Ukrayna'daki savaşın sonlandırılmasına matuf adımların gecikmeksizin atılması gerektiği, Türkiye'nin barışın sağlanması için gayretini sürdüreceği ifade edilmiştir.