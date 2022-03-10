MHK Başkanı: Kurumun üstünde davranmaya başladılar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlerle ilgili alınan kararlar hakkında konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken yeni listede, tecrübeli isimler Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Suat Arslanboğa ve Bahattin Şimşek yer almamıştı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, özel röportajında Güntekin Onay'ın konuğu olarak beIN SPORTS ekranlarında konuştu.

Gündoğdu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Karar açıklandığından beri 48 saat olmadı. Çok fazla söylemler oldu ama bu karar, operasyon veya temizlik kelimeleriyle değerlendirilmemeli, böyle bir durum yok. Aldığımız kararın bir operasyon olarak değerlendirilmesini kabul etmiyorum. Türk hakemliğinin geleceği için çalışılan bir projenin birinci etabı. Aldığımız karar klasman belirleme."

"Klasman belirleme temmuz veya ağustos ayında belirlenir. Sonrasında da devre arasında belirlenir. Böyle alışık olmadığımız bir durum var. Serdar Tatlı döneminde bu karar, 4 döneme çıkarıldı."

'Son derece rahatsızım'

"Görevde olan ve olmayan arkadaşlarımın hepsinin, örgütlerle ilişkilendirilmesinden son derece rahatsızım. Bunlarla ilgisi yok. Yılların yıpranmışlığı var. Bazı arkadaşlarımız, kurumun üstünde davranmaya başladılar. Bundan hakemlik sisteminin olumsuz etkilendiği tespitini yaptık. Davranışlarında hür olmayan hiçbir hakem, doğru karar veremez. Hakem arkadaşlarımızın hiçbir suç örgütü, hiçbir illegal işle alakası yoktur. Zaten devletin gerekli mekanizmaları hepimizi incelemiştir."

"Bazı arkadaşlarımız bilerek veya bilmeyerek kurumun üstünde olmaya başladılar. Bu durum kurmumuzu yıprattı. Türk futbolunun 10 hafta değil, 1 gün bile beklemeye tahammülü yok. Karar 8 Mart günü verilmedi. Son 1.5 aydır, adım adım Nihat Özdemir'e rapor verdim. 1.5 aylık çalışmanın geldiği noktaydı 8 Mart. Her şeyden emin olmamız gerekiyordu."

'Gözlemci olabilirler'

"Hakemlik yapmak isteyen arkadaşlar olursa, alt kategoride devam edebilirler. Gözlemci olabilirler. Bir alt lig için VAR çalışması yapıyoruz, orada da devam edebilirler. Önümüzdeki hafta bu arkadaşlara davet göndereceğim ve tek tek görüşeceğiz."

'Listeden ben sorumluyum'

"Bu kararda kimsenin dahli yoktur. Ne TFF Başkanı, ne kulüp başkanları ne de başka kişiler... Bu listenin hazırlanmasından ve sunulmasından tamamen ben ve ekibim sorumludur. Danışmanımız David Ellarey'nin de dahli ve listeden haberi yoktur..."

Mete Kalkavan açıklaması

"Mete Kalkavan'ın bırakması bir karardır. Bizde grev yok, istifa edebilir, belli bir süre görev almak istemeyebilir."