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MHK, Hakem iki takımın teknik direktörünün yanına giderek elini sıkıp başarılar dileyecek

Merkez Hakem Kurulu, profesyonel liglerde görev alan hakemlere ilginç bir sms attı.
MHK, Hakem iki takımın teknik direktörünün yanına giderek elini sıkıp başarılar dileyecek

Merkez Hakem Kurulu, profesyonel liglerde görev alan hakemlere ilginç bir sms attı.

İşte hakemlerin telefonlarına düşen SMS mesajı:

"Değerli hakemlerimiz; Bugünden itibaren tüm profesyonel maçlarda seremoniden sonra, maçın başlamasından hemen önce, hakem topu eline alacak ve her iki takımın teknik direktörünün yanına giderek elini sıkıp başarılar dileyecek. Bu talimatın uygulanma konusunda hassas ve dikkatli olunmasını rica ederiz. İmza: MHK"

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