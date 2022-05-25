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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah'ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Teğmen Abdülkadir Güler, uzman çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğunu, iki askerin yaralandığını anımsattı.

Bu şehadetlerin milli yüreklere ateş düşürdüğünü vurgulayan Bahçeli, "Aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Teröristlerin döktükleri şehit kanlarının yerde kalmayacağına, sorulacak kesin hesabın mahşere bırakılmayacağına işaret eden Bahçeli, Türkiye'ye ve Türk milletine silah çekenlerin, acıklı sonlarını hazırladığını belirtti.

"Terörün kökü kazınacak, teröristler hain emellerinden dolayı pişman edilecektir" görüşünü paylaşan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele haklı, hukuki ve meşru bir mücadeledir. Son terörist teslim alınmadıkça, son kanlı silah ele geçirilmedikçe, bölücülüğün şah damarı kesilmedikçe durmak, duraksamak ve durgunluk emaresi göstermek yoktur. Katiller en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Terörün arkasında duran, yardım ve yataklık yapan, hainlerin şımarmasını ve kanlı eylemlerini bir vesileyle teşvik eden kim varsa bizim nezdimizde teröristtir, sadece Türk milletinin değil, insanlığın topyekun düşmanıdır. Düşmana merhamet ise mazlumlara ihanettir.

Hain olan haiftir, yani korkaktır. Türkiye terörle mücadelede sonuca çok yakındır. Milletimiz, devletin ve güvenlik güçlerinin sonuna kadar yanındadır. Kenetlenmiş milli varlığımız Allah'ın izniyle her zorluğu aşacak, her saldırıyı bertaraf edecek, her oyunu da bozacaktır. Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız ya da kahredici belaları başımıza saracağız. Bilinsin ki terörle huzur arasında, caniyle şehit arasında, helalle haram arasında saklanacak üçüncü bir alan, güvenli bir liman kalmamıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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