MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Suriyeli sığınmacıları sabahtan akşama ülkelerine göndermek hem doğru hem mümkün değildir.

- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı insan hakları raporu bir FETÖ komplosudur. Raporun ön taslağı sanırım Pensilvanya’da hazırlanmıştır.ABD'nin İnsan Hakları raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır.

- Zillet ittifakı köşeye sıkıştı her birisi kendi derdine düştü. 7 Partinin parlamenter sistem için mevsimlik siyaset için bir araya geldikleri anlaşılmaktadır. Zillet ittifakı henüz adayını dahi bulamamıştır. Ne yaptıkları belirsizdir. Zillet ittifakı bulmaca içinde bulmacadır.