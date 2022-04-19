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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Suriyeli sığınmacıları sabahtan akşama ülkelerine göndermek hem doğru hem mümkün değildir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı insan hakları raporu bir FETÖ komplosudur. Raporun ön taslağı sanırım Pensilvanya’da hazırlanmıştır.ABD'nin İnsan Hakları raporu bizim nezdimizde yok hükmündedir. Yırtılıp atılacak kağıt parçasıdır.

- Zillet ittifakı köşeye sıkıştı her birisi kendi derdine düştü. 7 Partinin parlamenter sistem için  mevsimlik siyaset için bir araya geldikleri anlaşılmaktadır. Zillet ittifakı henüz adayını dahi bulamamıştır. Ne yaptıkları  belirsizdir. Zillet ittifakı bulmaca içinde bulmacadır. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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