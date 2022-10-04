MHP lideri Bahçeli’den EYT ve başörtüsü açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT konusuna değinerek bu yıl içinde çözüm vaat etti. Bahçeli, soru üzerine CHP'nin başörtüsü teklifiyle ilgili de açıklama yaptı.

MHP'den flaş bir EYT ve başörtüsü açıklaması geldi... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT konusuna da değinerek bu yıl içinde çözüm vaat etti. Bahçeli, soru üzerine CHP'nin başörtüsü teklifiyle ilgili de açıklama yaptı.

BAHÇELİ’DEN EYT AÇIKLAMASI

MHP lideri Bahçeli EYT konusunda şunları söyledi: “Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM’de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi hiç şüphesiz emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleridir. Ümit ediyorum ki, bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, bu adaletsizlik köklü bir çözümle buluşturulacaktır.”

"GÖNÜLLERİNİ ALDIK"

Bahçeli, emeklilerle ilgili ayrıca "gönüllerini aldık" ifadesini kullandı: "18 Şubat 2022 tarihinden itibaren üç etap halinde 29 Eylül 2022 tarihine kadar “Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” temalı çalışmalarımızı hamd olsun başarıyla ifa ettik. 966 ilçemizin tamamında heyetler halinde bulunarak toplantılar düzenledik. Esnaflarımızla, emeklilerimizle, çiftçilerimizle, işçilerimizle, muhtarlarımızla, kanaat önderlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla buluştuk, görüştük, dertleştik, gönüllerini aldık."

MHP’DEN CHP’NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE İLK YORUM

MHP’den, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü teklifine de ilk yorum geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, başörtüsü sorununun çözüldüğünü, yeni bir yasal düzenlemeye gerek olmadığını, CHP’nin Meclis gündemine getireceği bir teklife cevaplarının bu yönde olacağını söyledi.

CHP’nin başörtüsü teklifiyle ilgili soruya Bahçeli şu cevabı verdi: "Başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Bu çözülmüş bir meseledir. Böyle bir yasa TBMM'ye geldiğinde MHP başörtüsü konusunda vermiş olduğu Meclis kararının arkasında durur yeni karara ihtiyaç olmadığını söyler. Sayın Kılıçdaroğlu milletvekillerinden başlasın başörtüsüne."

