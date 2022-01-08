MHP lideri Bahçeli'den 'sokak' açıklaması: Pişman olacaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sokağa çıkma planları olanlara sert tepki göstererek, Türkiye'den Kazakistan çıkmayacağını belirtti. CHP liderine "milliyetçilik" üzerinden yüklenen Bahçeli, "Ederi 1 dolar olanlarla aynı kümedesin" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde konuştu.

"TÜRKİYE'DEN KAZAKİSTAN MI ÇIKARTACAKSINIZ?"

Son günlerde ortalığa atılan "barışçıl protestolar" iddialarına sert tepki gösteren Bahçeli, "Barışçıl protestodan bahsediyorlar. Hükümeti erken seçime zorlamanın dilini aktarıyor. Bilen varsa bize anlatsın barışçıl protestoyla anlatılmak istenen nedir. Nasıl yorumlanmalıdır. Bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar. Barışçıl protestolar diyerek neyin hazırlığını yapıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den Kazakistan çıkarmayı mı planlıyorsunuz?" dedi.

CHP LİDERİNE MİLLİYETÇİLİK YANITI: UYARMADI DEME, DİBİ BOYLARSIN

Kılıçdaroğlu'nun kendisi için kurduğu "milliyetçi değil" sözlerine sert tepki gösteren MHP lideri, "CHP Genel Başkanı bizim milliyetçilik diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır. Milliyetçi buna göre liraya değer veren kişiymiş. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor. Pervasızca milliyetçilik taslayıp gülünç durumlara düşüyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın.

"SOKAKTA GELECEK ARAYANLAR PİŞMAN OLACAKTIR"

Uyarmadı deme tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Milliyetçiliğin alanına girmekten sakınmalısın, aksi halde Demitaş'tan ihtarname almaktan kurtulamazsın. Biz Türk Lirası'nı her zaman tıpkı bir bayrak gibi savunduk. Ama sen idrak edemezsin Kılıçdaroğlu, zira ederi 1 dolar eden şerefsizlerle aynı kümedesin, aynı küllüktesin. Kılıçdaroğlu, 'sokağa çıkmayacağız' diyor. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne yazar. Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz. Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklar" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Okulumuzun kapısından içeriye giren tüm kardeşlerimi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum.

İşleyen demirin ışıldadığı görmek için ilave zahmete gerek yoktur. Devamlı çalışacağız. Yüksünmeden çalışacağız.

Geçmişimize bakınız. Anadolu insanının başına gelmeyen felaketin olmadığını göreceksiniz. Türk milleti zorluklar karşısında yılmamıştır. Türkiye vatan coğrafyasını sırtında taşımış. Zaman ve mekanın bereketli hamurunda yoğrulmuştur. Türk milleti vatanı bayrağı ve istikbali için çalışmıştır. İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yozlaşmaktansa yorulmak evladır.

Her kim tarihimizi hor görüyorsa geleceğe karamsarlıkla bakıyorsa ona karşı kesinlikle uyanık olun. Bu tipler kendilerini bizden gösterebilir. Rant devşirmek için girmedikleri kılık yoktur takmadıkları maske yoktur.

Rant için girmeyeceği kılık yoktur. Siyaset sahnesini boks ringine çevirirler.

Afrin Zeytin Dalı Harekatı'na katılan nereye sorusuna 'Kızıl Elma'ya' diyen Uzman Çavuş'u Mehmet Kuzu'yu, Ulubatlı Hasan'dan ayırmak mümkün müdür?

Biz kutlu ceddimizin yaşadığı günün ertesi günüyüz, onların emanetçisiyiz. İnkar edenler oluyormuş bizim için vız gelir herkes kanına müzahir şekilde duracak ve davranacaktır.

Atalarımız ne güzel de söylemiş yerden havaya toz kalkar, havadan yere rahmet iner, hep kap kendisine sızar, kısaca söylersek testinin içinde ne varsa dışına sızan da odur. Çalışmamızdan gocunanlar fazladır. Hiç kimse de bizim sabrımızı yanlış yorumlamamalıdır.

SOKAK TEPKİSİ

Ekonomik sorunları büyütüp enflasyon mühimmatıyla ülkemizi yaylım ateşine tutan sorumsuzlar, aslında ne insanımızı tanırlar ne rızkı bilirler ne tarihimizi okurlar ne de ekonomiden anlarlar. Bizim sadece ekonomik hayatımız yoktur. Bir toplum hayatımız, inanç hayatımız vardır.

Siyaset yapıyor olmanın bir ahlakı vardır. Siyasette lekeli yüzlere bakınız, hazımsız ve saygısızlardır. Barışçıl protestodan bahsediyorlar. Hükümeti erken seçime zorlamanın dilini aktarıyor. Bilen varsa bize anlatsın barışçıl protestoyla anlatılmak istenen nedir. Nasıl yorumlanmalıdır. Bir barış türküsü tutturmuş gidiyorlar.

Barışçıl protestolar diyerek neyin hazırlığını yapıyorsunuz? Zamları, enflasyondaki artışları sokak tepkisiyle birleştirip Türkiye'den Kazakistan çıkarmayı mı planlıyorsunuz?

"TÜRK İRFANI CUMHUR İTTİFAKI'YLA AYAĞA KALKTI"

Osmanlı'ya hasta adam muamelesi yapan, Türkiye'yi de hastalandırmak için kriz, darbe, nifak ve kutuplaşma üretimini biteviye sürdüren küresel emperyalizm için hamdolsun deniz bitmiştir. Milli demlenme süreci bitmiştir. Türk irfanı, Türk iradesi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile doğrulmuş, Cumhur İttifakı ile ayağa kalkmıştır.

KILIÇDAROĞLU'NA MİLLİYETÇİLİK YANITI

CHP Genel Başkanı bizim milliyetçilik diye ortada gezmemizden hoşlanmıyormuş. Herkesi kendisi gibi sanıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi düşünce namusu açısından yüz kızartıcıdır. Milliyetçi buna göre liraya değer veren kişiymiş. Kılıçdaroğlu korkusundan Türk Lirası diyemiyor. Pervasızca milliyetçilik taslayıp gülünç durumlara düşüyor. Kılıçdaroğlu safi rüzgarsın. Uyarmadı deme tecrübe etmediğin sularda yüzersen dibi boylarsın. Milliyetçiliğin alanına girmekten sakınmalısın, aksi halde Demitaş'tan ihtarname almaktan kurtulamazsın.

Biz Türk Lirası'nı her zaman tıpkı bir bayrak gibi savunduk. Ama sen idrak edemezsin Kılıçdaroğlu, zira ederi 1 dolar eden şerefsizlerle aynı kümedesin, aynı küllüktesin

Kılıçdaroğlu, 'sokağa çıkmayacağız' diyor. Sokağa dökülseniz ne yazar, dökülmeseniz ne yazar. Sandık diyorsanız 2023 Haziran ayını bekleyeceksiniz.

Sokakta gelecek planlayanlar buna pişman olacaklar.

"KAZAKİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Türk milleti olarak Kazakistan'ın yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz. Aynı milletin evlatlarıyız. Kazakistan petrol ve gaz ihracatı ile bölgenin en önemli ekonomik güçlerindendir. Tuzak üzerine tuzak kurarak Türk birliğini kırmaya çalışıyorlar. Allah'ın izniyle başaramayacaklar."