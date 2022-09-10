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MHP’li Kılavuz: Kürtlerin gerçek düşmanı PKK ve HDP'dir

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Kürtlerin gerçek düşmanının PKK ve HDP olduğunu belirtti.
MHP’li Kılavuz: Kürtlerin gerçek düşmanı PKK ve HDP'dir

MHP’nin 'İl il Anlatma ve Aydınlatma' toplantılarının ardından 'İlçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma’ toplantıları kapsamında bir heyet Şırnak’a geldi. 3 gündür çalışmalarını sürdüren heyette, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Merkez Yönetim Kurulu üyesi Beşir Tatar ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi Özmen Alp Giray Erdemir, Şırnak İl Başkanı Halil Tatar ve parti üyeleri yer aldı. İlçeleri gezen ve çeşitli toplantılar gerçekleştiren heyet, esnafla da bir araya geldi.

'KÜRTLERİN GERÇEK DÜŞMANI PKK VE HDP’DİR'

Programın son gününde Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi’nde partililer ile toplantı düzenleyen milletvekilleri haftayı değerlendirdi. Burada konuşan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Kürtlerin gerçek düşmanının PKK ve HDP olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"MHP’ye Kürt düşmanı diyorlar. Bir evladınız, kardeşiniz olarak huzurunuzdayım. Kürt düşmanı 40 yıldır, insanlarımızın kanını döken, canını alan, evlerini yıkan, yakan, iş yerlerine molotofkokteylleri atan, çocuklarını dağa kaldıran, insanlarımıza her türlü zalimliği yapan PKK ve onun siyasi uzantısı HDP’dir. Bu böyle bilinmeli. Biz şunu net bir şekilde ifade edelim. Bölgeyi istismar eden, PKK terör örgütüne ve onun siyasi uzantısı olan HDP’yi kollayarak insanlarımıza zarar vermek istiyorlar. Dolayısıyla biz bunlara nasıl gezi olaylarında, hendek barikat operasyonlarında, 15 Temmuz'da ve sonrasında cevap verdiysek, mesaj verdiysek, gelin şu seçimlerde önümüzdeki seçimlerde de dünyaya hep birlikte güçlü bir mesaj verelim. Ne yapalım, Şırnak’tan MHP adına bir milletvekili çıkartalım, hepsine çok ağır bir tokat vuralım. Bunu Şırnak ve Şırnaklılar gerçekten hak ediyor."

Konuşmaların ardından heyet, Güçlükonak’ta temaslarda bulunmak üzere Şırnak’tan ayrıldı.

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