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Michy Batshuayi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Michy Batshuayi Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştığını açıkladı. Kulüp hesabından yapılan açıklamada, İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi'nin, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a geldiği duyuruldu:

"Kulübümüz, Michy Batshuayi'nin takımımıza transferi için Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu, görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelmektedir.

Taraftar baskısı

Fenerbahçe yönetimi, yaklaşık 15 gün önce Michy Batshuayi'yi bitirme noktasına getirmişti. Ancak taraftar ve camia içerisinden tepkiler yükselince bu transferin rafa kaldırıldığı öne sürülmüştü. Yeni golcüyü Avrupa Ligi'nde oynatmak için zaman tükenirken, Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti "son çare" olarak yeniden gündemine aldığı kaydedilmişti.

Chelsea'nin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Batshuayi için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğu aktarılmıştı. 28 yaşındaki forvetin de Fernebahçe'ye sıcak baktığı ifade edilmişti.

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