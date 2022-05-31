  • BIST 2.532,96
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3926
  • Euro 17.6162
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 23 °C
»

Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi

AB Zirvesi'ne giden ve burada konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını, "Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör" olarak tanımlayarak; "Güçlü müttefiklerimiz var" dedi.
Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: GÜÇLÜ MÜTTEFİKLERİMİZ VAR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Türkiye ile yaşanan gerilimi gündeme getireceğinin sinyalini veren Yunan Başbakan, Türkiye'nin adımlarını, "Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör" olarak tanımladı.

Söz konusu "zorluklarla" kararlılıkla yüzleşeceklerini ifade eden Miçotakis; "Biz uluslararası hukuka bağlıyız. Güçlü müttefiklerimiz de var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Suriyeli kadına tekme atan şüpheli gözaltına alındı31 Mayıs 2022 Salı 09:40
  • ABD'den Türkiye açıklaması: Uzak durulmalı31 Mayıs 2022 Salı 09:39
  • 38 ilde 'Miras' operasyonu! Kargo ile göndereceklerdi31 Mayıs 2022 Salı 09:38
  • Gayrimenkul sitelerine bildirim zorunluluğu31 Mayıs 2022 Salı 09:38
  • Suriyeli kadına tekme atan şüpheliye gözaltı31 Mayıs 2022 Salı 09:32
  • Danimarka'dan Ukrayna'ya 290 milyon dolar değerinde askeri yardım31 Mayıs 2022 Salı 09:26
  • Tarihi eser kaçakçılarına 38 ilde Miras Operasyonu31 Mayıs 2022 Salı 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi31 Mayıs 2022 Salı 09:23
  • FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı31 Mayıs 2022 Salı 09:22
  • İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 29 adrese baskın yapıldı31 Mayıs 2022 Salı 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti