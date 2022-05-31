Miçotakis Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi

AB Zirvesi'ne giden ve burada konuşan Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin adımlarını, "Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör" olarak tanımlayarak; "Güçlü müttefiklerimiz var" dedi.

Diyalog zeminin oluşmasından sonra Yunan tarafının hamleleriyle Türkiye-Yunanistan hattında gerilim yeniden arttı. Miçotakis'in ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef alması ve F-16 tedarikinin engellenmesi için lobi çalışması yürütmesi; Ankara'yı kızdırdı. Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı için "Artık benim için Miçotakis diye biri yok" derken, Miçotakis ise; "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" cevabını verdi.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI: GÜÇLÜ MÜTTEFİKLERİMİZ VAR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne katıldı. Zirvede Türkiye ile yaşanan gerilimi gündeme getireceğinin sinyalini veren Yunan Başbakan, Türkiye'nin adımlarını, "Doğu Akdeniz'deki istikrarı bozan bir faktör" olarak tanımladı.

Söz konusu "zorluklarla" kararlılıkla yüzleşeceklerini ifade eden Miçotakis; "Biz uluslararası hukuka bağlıyız. Güçlü müttefiklerimiz de var. Kimsenin egemenliğimize ve egemenlik haklarımıza meydan okumasına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.