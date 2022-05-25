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Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek, "İletişimi kesen taraf biz olmayacağız" dedi.
Miçotakis'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile Davos'ta göürşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşme yapmayı asla kabul etmiyorum" açıklamasına cevap verdi.

Türkiye ile iletişim kanallarını her zaman açık tutmaya çalışacağını dile getiren Miçotakis; "Türkiye ile komşuyuz ve her zaman konuşmamız gerekecek. O yüzden iletişim kanallarını açık tutacağız. Komşularıyla iletişimi kesen taraf asla biz olmayacağız" dedi.

Miçotakis açıklamasının devamında; "Eğer Erdoğan, Yunanistan'ın egemenliğini ve egemenlik haklarını savunmayacağımı ve Türkiye'nin revizyonist bir güç gibi davrandığını 'uluslararasılaştırmayacağımı' düşünüyorsa, yanlış bir izlenime sahip" ifadelerini kullandı.

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