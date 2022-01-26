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Microsoft'un net karı ve geliri arttı

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, geçen yılın ekim-aralık döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.
Microsoft'un net karı ve geliri arttı

Geçen yılın ekim-aralık dönemini, 2022 mali takviminde ikinci çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 18,8 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı bir önceki yılın aynı döneminde 15,5 milyar dolar olmuştu.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 2,03 dolardan 2,48 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Microsoft'un geliri ise 43,1 milyar dolardan 51,7 milyar dolara çıkarak yüzde 20'lik bir artış gösterdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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