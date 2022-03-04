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Midesinde 542 gram eroinle yakalandı

BOLU'da, ihbar üzerine polisin durdurduğu otobüste eliyle karnını tutan Şefik B.’nin midesinden 48 kapsül halinde 542 gram eroin çıktı. Şefik B. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Aykut T. gözaltına alındı.
Midesinde 542 gram eroinle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne dün İstanbul’a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı yapıldı. Önlem alan ekipler, yolcu otobüsünü uygulama noktasında durdurdu. Arama yapmak için otobüse binen ekipler, yolculardan Şefik B.’nin eliyle karnını tuttuğunu fark etti. Şefik B. midesinde kapsül halinde uyuşturucu madde olduğunu itiraf edince, hastaneye götürülerek röntgeni çekildi. Röntgende, Şefik B.’nin midesindeki kapsüller görüldü. Doğal yöntemle çıkan 48 parça halindeki 542 gram eroine el konuldu.

Hakkında iki farklı suçtan 17,5 yıl hapis cezası olan Şefik B. ile olayla ilgisi olduğu tespit edilen Aykut T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Aykut T. tutuklanırken, Şefik B.'nin ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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